قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايكروسوفت تعيد خدماتها تدريجيا بعد انقطاع عالمي كبير
الكرملين: بوتين مستعد ومنفتح على أي اتصالات بما في ذلك مع الأوروبيين
سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر
هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مسقط بسبب تعرض راكبة لوعكة صحية
تحرك مفاجئ من الأهلي لحسم ملف تجديد عقد أفشة
هل بدأ عصر الحرب السيبرانية؟.. الهجمات الإليكترونية تثير الفوضى حول العالم .. القلق يتصاعد من زيادة الحوادث
الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة آخرين إثر استهدافهم من قبل مجهولين
أعطال حول العالم.. توقف خدمات مايكروسوفت يربك الشركات والحكومات
أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إغلاق 4 ورش مخالفة بحي السلام بالإسماعيلية ونقل ورشة نجارة لمجمع المستقبل

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية جهودها لتحقيق الانضباط والحفاظ على راحة المواطنين، في إطار توجيهات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الورش الحرفية المسببة للإزعاج وغير المرخصة، والتصدي للأنشطة المخالفة، والعمل على نقل الورش خارج الكتل السكنية إلى مجمع الورش بمدينة المستقبل

 شنت الأجهزة التنفيذية لحي ثان الإسماعيلية  حملة ميدانية بنطاق حي السلام، أسفرت عن غلق وتشميع ٤ ورش حرفية مخالفة ومقلقة للراحة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار نقل ورشة نجارة إلى مجمع الورش بمدينة المستقبل.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات الحرفية داخل المناطق السكنية وتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

ترشيحاتنا

الحملة القومية ضد الحصبة

تطعيم 1.379 مليون طفل ضمن الحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالبحيرة

نظام الإدارة المتكامل (IMS)

مطار مرسى مطروح الدولي يجتاز مراجعة نظام الإدارة المتكامل IMS وفقًا للمعايير الدولية

الحملة

إغلاق 4 ورش مخالفة بحي السلام بالإسماعيلية ونقل ورشة نجارة لمجمع المستقبل

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد