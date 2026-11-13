إغلاق 4 ورش مخالفة بحي السلام بالإسماعيلية ونقل ورشة نجارة لمجمع المستقبل

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية جهودها لتحقيق الانضباط والحفاظ على راحة المواطنين، في إطار توجيهات اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على الورش الحرفية المسببة للإزعاج وغير المرخصة، والتصدي للأنشطة المخالفة، والعمل على نقل الورش خارج الكتل السكنية إلى مجمع الورش بمدينة المستقبل

شنت الأجهزة التنفيذية لحي ثان الإسماعيلية حملة ميدانية بنطاق حي السلام، أسفرت عن غلق وتشميع ٤ ورش حرفية مخالفة ومقلقة للراحة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار نقل ورشة نجارة إلى مجمع الورش بمدينة المستقبل.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات الحرفية داخل المناطق السكنية وتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمواطنين.