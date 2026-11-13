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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار مرسى مطروح الدولي يجتاز مراجعة نظام الإدارة المتكامل IMS وفقًا للمعايير الدولية

نظام الإدارة المتكامل (IMS)
نظام الإدارة المتكامل (IMS)
أ ش أ

نجح مطار مرسى مطروح الدولي، في اجتياز مراجعة نظام الإدارة المتكامل (IMS)، وفقًا للمواصفات الدولية ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، الخاصة بإدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وأكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذي، أن اجتياز المطار للمراجعة يعكس جهود الشركة المستمرة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة، وضمان كفاءة تطبيقها بمختلف المطارات التابعة، بما يدعم كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير المطارات التابعة، وتعزيز ثقافة الجودة والاستدامة، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز تنافسية المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية الشركة المصرية للمطارات للارتقاء بمستويات الأداء وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وتأكيدًا على فاعلية تطبيق متطلبات نظام الإدارة المتكامل، وحرص إدارة المطار على تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والبيئي، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ويُعد مطار مرسى مطروح الدولي من المطارات الواعدة ضمن منظومة المطارات المصرية، لما يمثله من أهمية استراتيجية في خدمة مدينة مرسى مطروح ومناطق الساحل الشمالي، ودعم الحركة السياحية والتنموية بالمنطقة، في ظل التطور المتزايد في الأنشطة السياحية والاستثمارية.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار التزام الشركة المصرية للمطارات بتطبيق المعايير الدولية وتطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يواكب تطورات صناعة النقل الجوي ويدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة.

مطار مرسى مطروح الدولي نظام الإدارة المتكامل إدارة الجودة والبيئة

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