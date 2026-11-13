قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايكروسوفت تعيد خدماتها تدريجيا بعد انقطاع عالمي كبير
الكرملين: بوتين مستعد ومنفتح على أي اتصالات بما في ذلك مع الأوروبيين
سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر
هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مسقط بسبب تعرض راكبة لوعكة صحية
تحرك مفاجئ من الأهلي لحسم ملف تجديد عقد أفشة
هل بدأ عصر الحرب السيبرانية؟.. الهجمات الإليكترونية تثير الفوضى حول العالم .. القلق يتصاعد من زيادة الحوادث
الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة آخرين إثر استهدافهم من قبل مجهولين
أعطال حول العالم.. توقف خدمات مايكروسوفت يربك الشركات والحكومات
أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأغذية العالمي يحذر من بلوغ أزمة الجوع مستويات قياسية بالكونغو الديمقراطية

"الأغذية العالمي"
"الأغذية العالمي"
أ ش أ

حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم حدة أزمة الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء النزاعات والنزوح وارتفاع أسعار الأغذية، فضلا عن تفشي فيروس إيبولا وأمراض أخرى.

وذكر برنامج الأغذية - في بيان اليوم الجمعة- أن التقديرات تشير إلى أن نحو 30.3 مليون شخص في جمهورية الكونغو سيواجهون مستويات "الأزمة" أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى، وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في الفترة ما بين يناير ويونيو 2027، وذلك وفقا لأحدث تحليل صادر عن هذا التصنيف.

بدورها، حذرت منظمات الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والصحة العالمية، وبرنامج الأغذية من تراجع المساعدات الإنسانية بشكل خطير أمام الاحتياجات المتزايدة.

وتشير التقديرات إلى أنه في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر 2026، يواجه ما يقرب من 29 مليون شخص، أي نحو ربع السكان، مستويات "الأزمة" أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 3.6 مليون شخص يواجهون مرحلة "الطوارئ" (المرحلة الرابعة)، وبحلول أوائل العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات "الطوارئ" من الجوع بنحو 600 ألف شخص، ليصل إلى 4.2 مليون نسمة.

وتشهد المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية أكبر تركز للاحتياجات العاجلة، فمن المتوقع أن يواجه أكثر من 11 مليون شخص في مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري مستويات "الأزمة" أو مستويات أسوأ، كما يتوقع أن تقع تسع مناطق في مرحلة "الطوارئ"، وتتطلب هذه المناطق تقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

من جانبه، قال مدير التأهب للطوارئ والاستجابة لها في برنامج الأغذية العالمي، روس سميث، إن النزاعات تؤدي إلى تهجير العائلات من ديارها وعزلها عن حقولها، وجعل الحصول على الغذاء أمرا بعيد المنال بالنسبة لها.. كما يعتبر تفشي فيروس إيبولا أزمة تضاف إلى أزمة قائمة بالفعل، وعلينا تلبية هذه الاحتياجات الإنسانية إذا أردنا وقف انتشار الفيروس"، مؤكدا الحاجة الماسة إلى وصول آمن ومستدام للموارد اللازمة لتقديم المساعدات الغذائية على نطاق واسع، وذلك قبل أن تواجه المزيد من الأسر مستويات طارئة من الجوع.

ويضيف الإيبولا ضغطا إضافيا على الأسر التي تعاني بالفعل من صعوبة توفير الغذاء، فإلى جانب جدري الماء والكوليرا وغيرها من حالات الطوارئ الصحية يعطل هذا الوباء الزراعة وسبل العيش، ويقيد الحركة، ويرفع تكاليف المعيشة، كما ترهق هذه الأزمات الصحية المتداخلة الأنظمة الصحية الهشة.

ودعت منظمات الفاو واليونيسف والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، إلى توسيع نطاق الاستجابة فورا وتوفير تمويل عاجل ومنسق، واتخاذ إجراءات دبلوماسية لتعزيز المساعدات الغذائية، وحماية سبل العيش الزراعية واستعادتها، والوقاية من سوء التغذية الحاد وعلاجه، إلى جانب الحفاظ على الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتغذية والمياه الآمنة والصرف الصحي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

كما حثت هذه المنظمات جميع الأطراف على حماية المدنيين والخدمات والبنية التحتية الحيوية، داعية الجهات المانحة إلى تقديم تمويل مستدام وفي الوقت المناسب للوصول إلى المجتمعات الأكثر تضررا للمساعدة في منع تفاقم الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة.

برنامج الأغذية العالمي أزمة الجوع جمهورية الكونغو الديمقراطية النزاعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

ترشيحاتنا

علمي علوم

اليوم انطلاق مسرحية "علمى علوم" بطولة دينا الشربيني وسيد رجب في الدورة السابعة لموسم الرياض

حسن الرداد

حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

جحيم العابرين

3 أفلام عربية.. ماذا يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم؟

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد