الأغذية العالمي يحذر من بلوغ أزمة الجوع مستويات قياسية بالكونغو الديمقراطية

حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم حدة أزمة الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية جراء النزاعات والنزوح وارتفاع أسعار الأغذية، فضلا عن تفشي فيروس إيبولا وأمراض أخرى.

وذكر برنامج الأغذية - في بيان اليوم الجمعة- أن التقديرات تشير إلى أن نحو 30.3 مليون شخص في جمهورية الكونغو سيواجهون مستويات "الأزمة" أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى، وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في الفترة ما بين يناير ويونيو 2027، وذلك وفقا لأحدث تحليل صادر عن هذا التصنيف.

بدورها، حذرت منظمات الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والصحة العالمية، وبرنامج الأغذية من تراجع المساعدات الإنسانية بشكل خطير أمام الاحتياجات المتزايدة.

وتشير التقديرات إلى أنه في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر 2026، يواجه ما يقرب من 29 مليون شخص، أي نحو ربع السكان، مستويات "الأزمة" أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من بينهم 3.6 مليون شخص يواجهون مرحلة "الطوارئ" (المرحلة الرابعة)، وبحلول أوائل العام المقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات "الطوارئ" من الجوع بنحو 600 ألف شخص، ليصل إلى 4.2 مليون نسمة.

وتشهد المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية أكبر تركز للاحتياجات العاجلة، فمن المتوقع أن يواجه أكثر من 11 مليون شخص في مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري مستويات "الأزمة" أو مستويات أسوأ، كما يتوقع أن تقع تسع مناطق في مرحلة "الطوارئ"، وتتطلب هذه المناطق تقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

من جانبه، قال مدير التأهب للطوارئ والاستجابة لها في برنامج الأغذية العالمي، روس سميث، إن النزاعات تؤدي إلى تهجير العائلات من ديارها وعزلها عن حقولها، وجعل الحصول على الغذاء أمرا بعيد المنال بالنسبة لها.. كما يعتبر تفشي فيروس إيبولا أزمة تضاف إلى أزمة قائمة بالفعل، وعلينا تلبية هذه الاحتياجات الإنسانية إذا أردنا وقف انتشار الفيروس"، مؤكدا الحاجة الماسة إلى وصول آمن ومستدام للموارد اللازمة لتقديم المساعدات الغذائية على نطاق واسع، وذلك قبل أن تواجه المزيد من الأسر مستويات طارئة من الجوع.

ويضيف الإيبولا ضغطا إضافيا على الأسر التي تعاني بالفعل من صعوبة توفير الغذاء، فإلى جانب جدري الماء والكوليرا وغيرها من حالات الطوارئ الصحية يعطل هذا الوباء الزراعة وسبل العيش، ويقيد الحركة، ويرفع تكاليف المعيشة، كما ترهق هذه الأزمات الصحية المتداخلة الأنظمة الصحية الهشة.

ودعت منظمات الفاو واليونيسف والصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، إلى توسيع نطاق الاستجابة فورا وتوفير تمويل عاجل ومنسق، واتخاذ إجراءات دبلوماسية لتعزيز المساعدات الغذائية، وحماية سبل العيش الزراعية واستعادتها، والوقاية من سوء التغذية الحاد وعلاجه، إلى جانب الحفاظ على الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتغذية والمياه الآمنة والصرف الصحي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

كما حثت هذه المنظمات جميع الأطراف على حماية المدنيين والخدمات والبنية التحتية الحيوية، داعية الجهات المانحة إلى تقديم تمويل مستدام وفي الوقت المناسب للوصول إلى المجتمعات الأكثر تضررا للمساعدة في منع تفاقم الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة.