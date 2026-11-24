نجح الفريق الطبي بمستشفى الهلال التابعة لفرع التامين الصحى بدمياط، في إجراء جراحة منظار مفصل الكاحل لعلاج اختناق المفصل الناتج عن وجود زائدة عظمية (Bone Spur)، وما يصاحبه من تيبّس ومحدودية في الحركة، وذلك لأول مرة بمستشفيات وزارة الصحة بدمياط.

وأُجريت الجراحة بواسطة الدكتور رفيق عبدالحكيم، استشاري جراحة العظام، بمساعدة مستر محمد السيد، رئيس هيئة التمريض، وسط تعاون وتكامل بين أعضاء الفريق الطبي والتمريضي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الدكتور تامر عاطف مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبمتابعة الدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي بدمياط، والدكتور خالد سلامه مدير مستشفى الهلال ، وحرصهم على دعم وتطوير الخدمات الطبية والجراحية والتوسع في إدخال التقنيات الحديثة لخدمة المنتفعين.

وتُعد جراحات منظار الكاحل من التدخلات الجراحية الدقيقة والحديثة، حيث تتيح التعامل مع مشكلات المفصل من خلال فتحات محدودة، بما يسهم في تقليل التدخل الجراحي ومساعدة المرضى على استعادة الحركة وتحسين جودة حياتهم.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة التطور التي يشهدها مستشفى التأمين الصحي بدمياط، والتوسع في إجراء جراحات مناظير المفاصل باستخدام أحدث التقنيات الطبية، بما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات علاجية متقدمة للمنتفعين.