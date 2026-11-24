كشفت ريهام حمدي حقيقة ما يُثار بشأن مستقبل الكابتن حسام البدري مع النادي الأهلي طرابلس، وذلك نقلاً عن عماد العلام، مسؤول الإعلام بالنادي، في تصريحات خاصة لـ ريهام حمدي.

وكتب ريهام حمدى عبر حسابها على فيسبوك تصريحات خاصه لـ ريهام حمدي



: «لا يوجد أي عرض ولم يحدثنا الكابتن حسام البدري عن أي رغبة لديه للتفاوض بهذا الأمر، وهو يحترم تعاقده معنا والأهلي طرابلس متمسك باستمراره».

وأضاف مسؤول الإعلام بالأهلي طرابلس أن عقد الكابتن حسام ممتد لنهاية موسم 2026-2027، وأن الدوري في ليبيا انطلق منذ أربع أسابيع فقط، موضحاً أن البدري يتواجد حالياً مع بعثة الفريق في تنزانيا لخوض أولى جولات دوري المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

حيث تصدر اسم حسام البدري، المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي، قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

و في المقابل، كشف عماد العلام، مسؤول الإعلام بنادي أهلي طرابلس الليبي، حقيقة وجود مفاوضات مع الأهلي المصري للتعاقد مع البدري، مؤكدًا عدم تلقي ناديه أي عرض رسمي، مشيرًا إلى أن المدرب يحترم تعاقده المستمر حتى نهاية موسم 2026-2027.

كما يأتي ترشيح البدري في ظل تحركات إدارة الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المدرب الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة