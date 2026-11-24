ترأس الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس جامعة مدينة السادات، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، لمتابعة مستجدات المشروعات الإنشائية والتنموية، واستعراض معدلات التنفيذ، ومناقشة سبل تطوير البنية التحتية والمنشآت الجامعية، بما يدعم خطط الجامعة للتوسع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والإدارية.

واستعرضت اللجنة محضر الاجتماع السابق وتقرير متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مع التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية ومتابعة مراحل التنفيذ، وتطوير أعمال تنسيق الموقع العام وشبكات البنية التحتية بمقر الجامعة الجديد بالمحور المركزي بجوار القرية التكنولوجية، ودراسة استبدال بعض أصناف الزراعات بما يتناسب مع طبيعة المشروعات ورؤية الجامعة لإنشاء بيئة جامعية متكاملة.

وأكد الدكتور ناصر عبد الباري، رئيس الجامعة، أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية، وتذليل المعوقات أمام التنفيذ، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والمواصفات الفنية، والاستفادة من الخبرات الهندسية المتخصصة، بما يحقق كفاءة تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول الجامعية.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص جامعة مدينة السادات على استكمال مشروعاتها التنموية، وتحديث منشآتها، وتطوير بنيتها التحتية، بما يسهم في توفير بيئة جامعية حديثة ومستدامة، ويعزز قدرتها على مواكبة متطلبات التطوير والتميز المؤسسي.