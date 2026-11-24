اتخذ وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرارًا انضباطيًا تجاه أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الأهلي بعد تداول مقاطع فيديو خلال الساعات الماضية، أظهرت أحمد رضا وهو يبصق في اتجاه جماهير القلعة الحمراء، أثناء خوضه عمليات الإحماء قبل مواجهة بيراميدز.

وأعلن النادي الأهلي إحالة اللاعب للتحقيق، مع عرض الواقعة على المشرفين على قطاع الكرة، من أجل بحث ما حدث واتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف المنسوب إليه.

وكان الأهلي قد واجه بيراميدز مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتلقى الفريق الأحمر الخسارة بهدفين دون رد، في مواجهة شهدت تراجعًا في نتائج الأهلي، وسط حالة من الغضب بين جماهيره عقب المباراة.