نظمت سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، الملتقى الثقافي المصري الإندونيسي، الأحد 22 نوفمبر 2026، بمقر السفارة، بمشاركة نحو 150 شابًا وشابة من البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر التواصل بين الشباب المصري والإندونيسي.

واستهدف الملتقى إتاحة مساحة مشتركة للتعارف وتبادل الخبرات والثقافات، من خلال تنظيم جلسات حوارية وعروض فنية وسينمائية، إلى جانب أنشطة تفاعلية أتاحت للمشاركين التعرف على الموروث الثقافي والفني لدى البلدين، وبحث فرص إطلاق مبادرات شبابية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وخلال كلمته، أكد السفير الإندونيسي لدى القاهرة، الدكتور كونتشورو واسيسو، أن شباب البلدين يمثلون ركيزة أساسية في مواصلة مسيرة الصداقة والتعاون بين مصر وإندونيسيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد إلى سنوات طويلة من الاستقلال، وأن الأزهر الشريف لعب دورًا بارزًا في توثيق الروابط بين الشعبين من خلال التعليم.

وأوضح السفير أن الشراكة الاستراتيجية بين إندونيسيا ومصر، التي اتفق عليها البلدان في أبريل 2025، توفر إطارًا مهمًا لإطلاق مبادرات شبابية مشتركة، من بينها تنظيم نقاشات حول أفلام البلدين، وتبادل الزيارات والخبرات بين المجموعات الشبابية، مؤكدًا استعداد السفارة لمتابعة خطوات التعاون مع مجلس الشباب المصري.

من جانبها، أكدت السفيرة سامية بيبرس، الأمين العام لمجلس الشباب المصري، أن الحوار بين الثقافات يرسخ الاحترام المتبادل ويعزز التفاهم، ويسهم في تأسيس منتدى للحوار بين الشباب المصري والإندونيسي، بما يتيح تبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة بصورة منتظمة.

واقترحت بيبرس تأسيس «منتدى الحوار للشباب المصري والإندونيسي»، ليكون منصة مستدامة للتواصل وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنظيم أنشطة تجمع المجموعات الشبابية من الجانبين، مشيرة إلى أهمية الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، والحد من التوترات، ودعم الدبلوماسية الوقائية.

واعتبرت أن الجلسة الحوارية التي استضافتها القاهرة تمثل خطوة أولى نحو إطلاق المنتدى، وتعزيز دور الحوار بين الثقافات في بناء مجتمعات سلمية وشاملة، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

وخلال الجلسة الحوارية، تبادل الشباب المصري والإندونيسي الخبرات ووجهات النظر بشأن سبل توثيق الروابط بين الشعبين من خلال التبادل الثقافي، ومهدت المناقشات لتأسيس المنتدى المقترح، الذي من شأنه إتاحة الفرصة أمام شباب البلدين لمناقشة القضايا المشتركة والتخطيط لأنشطة تجمع المجموعات الشبابية من الجانبين.

وعلى صعيد العروض الفنية، قدمت فرق طلابية إندونيسية عروضًا للرقصات التقليدية التي تعكس التنوع الثقافي في إندونيسيا؛ حيث قدمت فرقة تابعة لرابطة طلاب جاوة الغربية في مصر رقصة «كالانج سوندا»، فيما قدمت رابطة طلاب أتشيه في مصر رقصة «سامان»، بمشاركة عشرات الطلاب من المدارس المصرية في إحياء الفقرة من خلال تقديم رقصات شعبية مصرية.

وشهد الملتقى مشاركة نحو 150 شابًا وشابة من البلدين، إلى جانب مشاركة مجتمع محبي إندونيسيا (KOPI)، وفرع شبكة المغتربين الإندونيسيين في مصر، كما تضمن البرنامج عروضًا سينمائية، شملت عرض فيلم إندونيسي قصير وفيلم مصري، بهدف التعريف بالثقافة السينمائية لدى الجانبين.

كما أقيم بازار للتعريف بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية في البلدين، بما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على جوانب من الهوية الثقافية المصرية والإندونيسية، في أجواء عكست التنوع الثقافي وروح التقارب بين الشباب.

وفي البيان الختامي، شدد المشاركون على أهمية دور الحوار الثقافي في تعزيز التفاهم المتبادل والحد من التوترات ودعم الدبلوماسية الوقائية، مؤكدين دور الأزهر الشريف في توثيق الروابط بين الشعبين المصري والإندونيسي من خلال التعليم والتبادل الثقافي.

وأوصى المشاركون بتأسيس «منتدى الحوار للشباب المصري والإندونيسي» وتنظيم فعاليات دورية لمناقشة القضايا المشتركة، وإنشاء منصة رقمية مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات، فضلًا عن تنظيم مسابقات في الخط العربي وحفظ القرآن الكريم وتلاوته بإشراف الأزهر الشريف، إلى جانب إطلاق أنشطة رياضية مشتركة، من بينها مباريات كرة القدم.

وضمانًا لاستمرارية التعاون، اقترح المشاركون عقد الملتقى الثقافي مرة واحدة على الأقل كل عامين، على أن تقام دورته المقبلة في القاهرة عام 2028، بما يعزز التواصل المباشر بين الشباب ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الثقافي والمجتمعي بين مصر وإندونيسيا.