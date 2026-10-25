نائب مدير أمن كفر الشيخ يتفقد أعمال تأمين احتفالات المولد الإبراهيمي بدسوق| صور

أجرى اللواء أشرف النويشي، نائب مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة، ضمن خطة التأمين الخاصة باحتفالات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، وذلك لضمان أمن وسلامة ضيوف المدينة.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء عبد الله محمود فليفل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

جاءت هذه الجولة بحضور اللواء عبد اللطيف مزروع مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشملت الجولة تفقد أماكن التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتأمين مداخل ومخارج مدينة دسوق، ومتابعة كاميرات المراقبة المنتشرة بجميع أماكن تجمعات الزوار، والبوابات الأمنية والإلكترونية على مداخل الميدان الإبراهيمي وأبواب المسجد، والتأكد من انتظام الحركة وتأمين دخول وخروج الوفود والزائرين المتوافدين من شتى بقاع الجمهورية احتفالاً بالمولد الإبراهيمي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المدينة استمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حتى انتهاء فترة الاحتفالات، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.