أسامة حمدي يحذر من زيادة أعداد خريجي الطب: المستشفيات غير قادرة على استيعابهم

حذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض الباطنة بجامعة هارفارد، من تأثير زيادة أعداد طلاب الطب في مصر على جودة التعليم والتدريب العملي، في ظل محدودية الإمكانات المتاحة بالمستشفيات.

وقال حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر تضم نحو 1700 مستشفى مقابل قرابة 20 ألف خريج طب، مطالبًا بإعادة النظر في أعداد المقبولين والطلاب الوافدين، بما يتيح فرصًا أكبر للطلاب المصريين.

ضمان تأهيل أطباء بكفاءة عالية

وأشار إلى الضغوط التي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس، والتحديات التي تواجه الجامعات الخاصة التي لا تمتلك مستشفيات تعليمية لتدريب خريجيها، مؤكدًا أهمية التوازن بين أعداد الطلاب والإمكانات المتاحة لضمان تأهيل أطباء بكفاءة عالية.