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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسمة وهبة: الرئيس السيسي أول المبادرين في مساعدة الأشقاء

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن أن الدولة المصرية قدمت كل الدعم للأشقاء في ليبيا، وما فعلته مصر يُحسب لها، مقدمة التعازي للأشقاء في ليبيا جراء الحادث الأليم الذي وقع نتيجة الكارثة الإنسانية إعصار دانيال. 

بسمة وهبة تشيد بموقف مصر تجاه الأشقاء في ليبيا

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، اليوم الأربعاء، أن ما فعلته مصر هي تصرفات الدول الكبرى، ومصر دولة كبيرة، ورئيسها كبير، حينما يعد بشيء يفي به، مؤكدة "كلمته عقد، ولما بيوعد بيوفي، وبيكون أول المبادرين لتحريك إمكانيات مصر لمساعدة الأشقاء". 

وتابعت بسمة وهبة، أن ما حدث اليوم هو تطبيق عملي لكل التصريحات السابقة للقيادة السياسية، والرئيس السيسي قدم كافة أنواع الدعم الممكنة إلى الشعب الليبي والأشقاء في ليبيا.

واستكمل، أن الرئيس السيسي كان حاضرًا لرؤية اصطفاف معدات الإغاثة المقدمة للأشقاء في ليبيا، فضلا عن التوجيه بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية من المتضررين من الأشقاء الليبيين، والذين فقدوا منازلهم من فيضان وإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا. 

وأردفت بسمة وهبة، أن الرئيس السيسي وجه أيضا بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء في ليبيا أعباء إضافية، خاصة أن الفيضان في ليبيا قضى على الأخضر واليابس.

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