زيلينسكي يؤكد شن غارات على ثلاثة مراكز لوجستية ومحطة بحرية في روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الجمعة/، أن القوات الأوكرانية شنت غارات على مراكز لوجستية في مدن سارابول وكازان وفولجوجراد بروسيا، بالإضافة إلى محطة بحرية في منطقة كراسنودار الروسية.

وقال زيلينسكي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "نُفذت اليوم عمليات في ثلاثة مراكز لوجستية في مناطق مختلفة من روسيا؛ في سارابول وكازان وفولجوجراد، على مسافات تتراوح بين حوالي 500 كيلومتر إلى ما يقرب من 1300 كيلومتر".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه تم استهداف مصفاة نفط في منطقة فولجوجراد على بعد حوالي 480 كيلومترًا من خط المواجهة، كما تم شن ضربات في بحر آزوف، مؤكدًا أن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق السلام.

وأشارت "يوكرينفورم" في وقت سابق إلى اشتعال النيران في مركز لوجيستي تابع لشركة "وايلد بيريز" "الروسية في فولجوجراد، عقب غارة أوكرانية شنت الليلة الماضية.

ويُعد هذا الهجوم الحادي عشر على محطات "وايلد بيريز" اللوجستية منذ 18 يوليو الجاري. كما استُهدفت مصفاة النفط الروسية "لوك أويل-فولجوجرادنيفتيبيراباتكا".

وأفادت جهاز الأمن الأوكراني بأن البنية التحتية في ميناء تامان الواقع على مضيق كيرتش تعرضت أيضًا للقصف، واشتغل حريق واسع النطاق هناك.