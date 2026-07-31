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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا ترحب بالاتفاق بشأن سلاح "حماس".. وتثمّن جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا

فرنسا ترحب بالاتفاق بشأن سلاح "حماس".. وتثمّن جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا
فرنسا ترحب بالاتفاق بشأن سلاح "حماس".. وتثمّن جهود الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا
أ ش أ

رحّبت فرنسا بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة "حماس"، مثمّنة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون، ولا سيما مصر وقطر وتركيا، والتي أسهمت في تحقيق هذا التقدم.

وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان صادر اليوم /الجمعة/، على ضرورة ترجمة هذا الاتفاق إلى نتائج ملموسة؛ بما يتيح بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، دعماً لقوات الأمن والشرطة الفلسطينية، وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأضاف البيان أنه على المدى البعيد، ينبغي أن تمهّد هذه العملية الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وفي ختام بيانها، جدّدت فرنسا التأكيد على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع.

حركة حماس الجهود الدبلوماسية الولايات المتحدة وزارة أوروبا الشؤون الخارجية الفرنسية

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