طريقة عمل الشاورما السوري بتتبيلة مميزة مثل المطاعم

تعد الشاورما السوري من أشهر الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، وتتميز بتتبيلتها الغنية التي تمنحها مذاقًا شهيًا ورائحة لا تُقاوم. ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة للحصول على نتيجة قريبة من المطاعم.

المكونات:

½ كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة زيت

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة



طريقة التحضير:

1. في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع الليمون والخل والزيت والثوم وجميع التوابل.



2. أضيفي شرائح الدجاج وقلبي جيدًا حتى تتغطى بالتتبيلة بالكامل.



3. غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل ليلة كاملة.



4. سخني مقلاة على نار عالية، ثم أضيفي الدجاج مع التتبيلة وقلبي حتى ينضج ويأخذ لونًا ذهبيًا.



5. يمكن إضافة شرائح فلفل ألوان وبصل أثناء التسوية حسب الرغبة.

تُقدم الشاورما في خبز الصاج أو التورتيلا مع الثومية والمخلل والبطاطس المقلية، ويمكن إضافة سلطة الكول سلو للحصول على وجبة متكاملة بطعم المطاعم السورية.