اللون الأخضر يدل على جودتها.. سلامة الغذاء تكشف حقيقة فساد شاورما المطاعم

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين سابقا شكوى إحدى السيدات على السوشيال ميديا من وجبة شاورما بأحد المطاعم الشهيرة .

وقالت شيرين كان من واجبي المهني الرد على صاحبة الشكوى بحكم تخصصي في سلامة الغذاء، وكذلك توضيح الأمر علميًا للجميع.

صاحبة الشكوى ذكرت أنها قامت بشراء لحوم شاورما من أحد المطاعم، وبعد تناول أطفالها للطعام لاحظت وجود لون أخضر على اللحوم، واعتبرته دليلًا على فسادها، وطلبت اتخاذ إجراءات متعددة تشمل التعويض والتحقيق في مصدر اللحوم وتطبيق معايير سلامة الغذاء وغيرها من المطالب.

واوضحت الدكتورة شيرين الحقيقة علميًا لطمأنة الجميع.

ما ظهر في الصورة يعرف علميًا بظاهرة تقزح اللحوم، وهي ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة تداخل الضوء داخل ألياف نسيج اللحم، حيث يعمل النسيج كمنشور يقوم بتحليل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف، فتظهر انعكاسات لونية قد تميل إلى الأخضر أو الأصفر أو الذهبي أو النحاسي.

وتلاحظ هذه الظاهرة غالبًا في القطعيات عالية الجودة مثل الفلتو وبعض أجزاء العروق، وهي لا تعني بأي حال فساد اللحوم.

ومن باب الإنصاف العلمي، فإن ما ظهر في الصور يشير إلى جودة نوعية اللحوم المستخدمة في المطعم محل الشكوى.