محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وضعاف السمع للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

اعتمد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدرسي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، بنسبة نجاح بلغت للدورين الأول والثاني نحو ٩٣.٥٦٪.

وصرَّح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٩٤٢٥ طلاب، حضر منهم ٨٦٢٩ طالبًا وطالبة، ونجح ٧٤٤٧ طالب بنسبة نجاح بلغت ٨٦.٣٪.

كما بلغت نسبة النجاح بالدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية ٧٥٪ حيث تقدم للامتحان ١٢ طالب نجح منهم ٩ فقط.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم ١٠٠٪.

يذكر أن نتيجة الدور الأول بالشهادة الإعدادية كانت بنسبة نجاح بلغت ٧٠.٤٢٪.