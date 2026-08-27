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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي باليسيد هاي روف 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027
هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027، وتنتمي باليسيد هاي روف لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

مواصفات هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

زودت سيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية مقاس 21 بوصه إطارات بيريللي، وبها نظام تعليق إلكتروني استباقي متحكم، وبها شاشة سقف مقاس 21.4 بوصه، وبها شاشة ضخمة في سقف المقصورة، ومصابيح قراءة LED جديدة قابلة للفتح والإغلاق، وبها سقف مرصع بإضاءات تحاكي النجوم تحيط به خطوط إضاءة محيطية لتوفير أجواء أكثر فخامة في الجزء الخلفي.

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

بالاضافة إلي ان هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 بها، حزمة VIP Package  التي تضيف كونسول وسطي جديداً لركاب الصف الثاني مع شاحنين لاسلكيين للهواتف، وبها حوامل أكواب بخاصيتي التدفئة والتبريد، ومنقي هواء، وفرش أرضيات أكثر فخامة، وبها نظام تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UV-C للمساعدة في القضاء على البكتيريا والفيروسات والفطريات داخل المقصورة.

محرك هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 علي قوتها من سعة 2500 سي سي تيربو، بجانب محركات كهربائية، وتنتج قوة 329 حصان، وعزم دوران 459 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027

تباع سيارة هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 196 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

بدأت الشركة كفرع لصناعة السيارات امتداداً لمجموعة هيونداي الشهيرة للهندسة والمقاولات، وأنشأت الشركة مصنع التجميع الرئيسي في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية عام 1968.

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