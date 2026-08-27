معدات الألعاب الجديدة تراهن على السرعة والدقة لدعم المحترفين

تشهد سوق معدات الألعاب الإلكترونية طرح جيل جديد من الأجهزة الموجهة للاعبين المحترفين وصناع المحتوى، مع التركيز على سرعة الاستجابة ودقة التحكم وتحسين التجربة الصوتية خلال المنافسات.

وتتضمن المنتجات سماعة ألعاب مفتوحة الظهر توفر مجالًا صوتيًا واسعًا، مع تقنية تحافظ على قوة الترددات المنخفضة، بما يساعد اللاعبين على تمييز خطوات المنافسين والإشارات الاتجاهية والتفاصيل الصوتية الدقيقة أثناء اللعب.

وتشمل المجموعة أيضًا فأرة ألعاب لاسلكية بهيكل مدعم بألياف الكربون، لا يتجاوز وزنها 47 جرامًا، وتصل حساسيتها إلى 42 ألف نقطة في البوصة، مع سرعة تتبع تبلغ 800 بوصة في الثانية ودعم تسارع يصل إلى 70 جي.

وتوفر الفأرة عمر بطارية يصل إلى 150 ساعة عند معدل استطلاع ألف هرتز، ونحو 35 ساعة عند معدل 8 آلاف هرتز، بما يلائم جلسات اللعب الطويلة والبطولات الإلكترونية.

كما تضم المجموعة ميكروفونًا مخصصًا للاعبين وصناع المحتوى، إلى جانب إصدارات سلكية ولاسلكية من فأرة الألعاب وخيارات جديدة للألوان.

وتعرض HyperX، التابعة لشركة إتش بي، هذه المنتجات خلال معرض الألعاب المقام في مدينة كولونيا، ضمن توجهها لتطوير معدات تستهدف محترفي الألعاب الإلكترونية واللاعبين التنافسيين وصناع المحتوى.