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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | دفسك أي 5 بلس 2027 تباع بهذه المواصفات .. شيڤروليه تتصدر تراخيص المركبات بدعم من أوبترا

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 ، وتنتمي أيونيك 3 لفئة السيارات الكروس اوفر الكوبيه الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر بتصميم عصري مستوحى من طراز هيونداي فيلوستر، وتظهر بتقنيات عملية .

واصلت علامة شيڤروليه تصدر قائمة العلامات التجارية من حيث إجمالي عدد المركبات المرخصة خلال يوليو 2026، بعدما سجلت 3,156 مركبة، وفقًا لبيانات تقرير التراخيص المرورية، ما يعكس قوة حضورها واستمرار أدائها خلال الشهر.

أطلقت علامة iCAUR التابعة لمجموعة Chery طراز V27 الجديد، لتقدم سيارة من فئة REEV تجمع بين القيادة الكهربائية والقدرة على قطع مسافات طويلة دون القلق من نفاد الشحن.

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي باليسيد هاي روف موديل 2027، وتنتمي باليسيد هاي روف لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

دفسك أي 5 بلس 2027 أي 5 بلس 2027 سعر هيونداي أيونيك 3 هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 شيڤروليه أوبترا سيارة لـ iCAUR iCAUR هيونداي باليسيد هاي روف 2027

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