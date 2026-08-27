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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 في السعودية | صور

هيونداي أيونيك 3 موديل 2027
هيونداي أيونيك 3 موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 ، وتنتمي أيونيك 3 لفئة السيارات الكروس اوفر الكوبيه الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتظهر بتصميم عصري مستوحى من طراز هيونداي فيلوستر، وتظهر بتقنيات عملية .

هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

أبعاد هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

تعتبر سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 أقصر من نيسان ليف بنحو 20 سم، وأقصر من شيفورليه بولت بـ 15 سم، مما يجعلها مثالية للمناورة وركن السيارة في المدن المزدحمة.

محرك هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 61 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 145 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 495 كم بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 147 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

في عام 1968 تأسست الشركة رسمياً، وبدأت بالشراكة مع شركة فورد لتجميع وتصنيع سيارة "فورد كورتينا" في مصنع أولسان، وفي عام 1975 أطلقت هيونداي سيارة "بوني" (Pony)، وهي أول سيارة ركاب تصنع محلياً بالكامل في كوريا الجنوبية.

هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

وفي عام 1986 دخلت الشركة السوق الأمريكي بسيارة Excel، والتي حققت نجاح كبير بسبب سعرها المناسب، وفي التسعينات تخلت الشركة عن الاعتماد الكلي على التقنيات الخارجية، وبدأت بتطوير محركاتها وتصاميمها الخاصة لرفع مستوى الجودة والمنافسة عالمياً.

وبعدها أصبحت هيونداي ثالث أكبر مصنع للسيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج، وتمتلك أكبر مصنع متكامل لتصنيع السيارات في العالم بمدينة أولسان بكوريا الجنوبية.

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