شيڤروليه تتصدر تراخيص المركبات بدعم من أوبترا

واصلت علامة شيڤروليه تصدر قائمة العلامات التجارية من حيث إجمالي عدد المركبات المرخصة خلال يوليو 2026، بعدما سجلت 3,156 مركبة، وفقًا لبيانات تقرير التراخيص المرورية، ما يعكس قوة حضورها واستمرار أدائها خلال الشهر.

وجاء طراز شيڤروليه أوبترا في مقدمة العوامل الداعمة لهذه النتيجة، بعدما سجل ترخيص 670 سيارة خلال يوليو، ليستحوذ على نحو 21% من إجمالي تراخيص العلامة. ويشير هذا الرقم إلى استمرار الطلب على الطراز ودوره في تعزيز نتائج شيڤروليه ضمن مختلف فئات المركبات.

ويكشف تصدر العلامة للتراخيص عن قدرتها على الحفاظ على موقع متقدم في سوق السيارات، في ظل المنافسة بين العلامات والطرازات المتنوعة. كما توضح الأرقام أهمية أوبترا ضمن محفظة شيڤروليه، بعدما ساهمت بنحو مركبة واحدة من بين كل خمس مركبات مرخصة للعلامة خلال الشهر.

وتعد بيانات التراخيص المرورية أحد المؤشرات المهمة لقياس حركة المبيعات الفعلية، إذ تعكس المركبات التي دخلت الخدمة رسميًا، بعيدًا عن الحجوزات أو الطلبات غير المكتملة، ما يمنح نتائج يوليو أهمية في تقييم أداء العلامات والطرازات الأكثر طلبًا.

وتعزز نتيجة شيڤروليه موقعها في صدارة إجمالي تراخيص المركبات، بينما يؤكد أداء أوبترا دور سيارات الركوب في دعم نتائج العلامة واستمرار حضورها لدى العملاء الباحثين عن سيارات عملية تناسب الاستخدام اليومي.