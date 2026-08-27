تفاصيل أحدث هاتف لسامسونج العالمية بواجهة One UI 9

كشفت سامسونج عن هاتف Galaxy S26 FE، أول أجهزة سلسلة Galaxy S26 المزودة بواجهة One UI 9 ونظام Android 17، مع مجموعة من خصائص Galaxy AI المخصصة للتصوير وتنظيم المهام اليومية.

يأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X قياس 6.7 بوصة بدقة FHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1900 شمعة. ويعتمد على معالج Exynos 2500 بتقنية تصنيع 3 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وخيارات تخزين تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

وتضم منظومة التصوير كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري ثلاثي، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. وتشمل المزايا My FanCam لتتبع العناصر تلقائيًا، والتثبيت المحسن، والتصوير الليلي، وPhoto Assist لتحرير الصور بالأوامر النصية.

وزودت سامسونج الهاتف ببطارية سعة 4900 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. كما يدعم شبكات الجيل الخامس وWi-Fi 6E وBluetooth 5.4، ويحمل تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويزن 193 جرامًا بسمك 7.4 مم.

ويحصل الجهاز على سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من التحديثات الأمنية، ويطرح اعتبارًا من 4 سبتمبر بثلاثة ألوان.