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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر مجدداً | تفاصيل

أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر
أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر
إبراهيم القادري

كشفت شركة تسلا عن سبب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر مجدداً، وذلك بعدما أعلنت شركة تيسلا رسمياً عن تأجيل الحدث الاستعراضي المباشر للجيل الثاني من سيارتها الخارقة تيسلا رودستر من الموعد المقرر في 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر الجاري.

أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر 

- أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر :

ويرجع سبب تأجيل العرض المخطط إقامته في الهواء الطلق بمنطقة وسط ولاية تكساس يعود إلى التوقعات الجوية بتحركات لعواصف وأحوال جوية سيئة جرت متابعتها بالتنسيق مع خبراء الأرصاد الجوية المحلية، وذلك حال دون إقامة العرض الخارجي بأمان.

أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر 

- سبب الإصرار علي إقامة الحدث في الهواء : 

أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر 

يعود الإصرار على تنظيم الحدث في الهواء الطلق إلى قيود وإجراءات تنظيمية تخص الطيران أظهرتها هيئة الطيران الفيدرالية فوق منطقتي واكو وماكجريجور بوسط تكساس، مما ربط موقع الاستعراض بشكل وثيق بمنشأة اختبارات الصواريخ التابعة لشركة سبيس إكس بالقرب من ماكجريجور.

أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر 

وتشير التسريبات التقنية إلى أن تيسلا تخطط لاستعراض تقنيات استثنائية تتضمن نظام دفع نفاث بالغاز البارد مطور بالتعاون مع سبيس إكس، وهو ما يتطلب ظروف جوية مستقرة وسماء صافية تماماً لإجراء الاستعراض بنجاح دون أي مخاطر.

- تاريخ طويل من التأجيلات :

أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر 

يأتي هذا التأجيل لمدة أسبوعين ليزيد من مدة الانتظار الطويلة للسيارة التي كشف إيلون ماسك عن نموذجها الأولي كونسيبت لأول مرة في نوفمبر من عام 2017، وكانت هناك وعود أولية ببدء الإنتاج في عام 2020.

أسباب تأجيل إنتاج تيسلا رودستر 

وتؤكد التقديرات الإدارية الصادرة عن إيلون ماسك أن بدء إنتاج تيسلا رودستر لن يتم قبل عام 2027 أو 2028، ولم تطرأ أي تغييرات على أسعار حجز أو شراء السيارة أو مواصفاتها المعلنة، حيث تتطلب تيسلا دفعة حجز للحصول على دور في قائمة الانتظار.

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