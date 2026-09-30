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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بروتون ساجا 2027 تُباع بسعر 685 ألف جنيه

بروتون ساجا موديل 2027
بروتون ساجا موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 بروتون ساجا موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا موديل 2027 ، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان .

محرك بروتون ساجا موديل 2027

 بروتون ساجا موديل 2027

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وبها قوة 95 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بروتون ساجا موديل 2027

 بروتون ساجا موديل 2027

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2027 العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات بروتون ساجا موديل 2027

 بروتون ساجا موديل 2027

تحتوي سيارة بروتون ساجا موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية .

سعر بروتون ساجا موديل 2027

 بروتون ساجا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة  بروتون ساجا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  بروتون ساجا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 649 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  بروتون ساجا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 670 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة  بروتون ساجا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 675 ألف جنيه .

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