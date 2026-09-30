شاهد| تانك 300 هوك تريل الجديدة

كشفت شركة جريت وول موتورز عن طرازها الجديد تانك 300 هوك تريل، وتنتمي 300 هوك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ويوجد بها محورين صلبين أمامي وخلفي لتعزيز قدراته على القيادة الوعرة وتسلق الصخور .

تانك 300 هوك تريل الجديدة

وتنافس تانك 300 هوك تريل العديد من الإصدارات من شمنها، جيب رانجلر روبيكون، واستمدت نسخة هوك تريل اسمها من وجهة شهيرة للقيادة على الطرق الوعرة في جبال هيلان بالصين.

أبعاد تانك 300 هوك تريل

تأتى سيارة تانك 300 هوك تريل في سوق السيارات بطول 4886 مم، وعرض 1984 مم، وارتفاع 1960 مم .

تانك 300 هوك تريل الجديدة

مواصفات تانك 300 هوك تريل

زودت سيارة تانك 300 هوك تريل الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، محور أمامي صلب لتصبح مزودة بمحورين صلبين أمامي وخلفي، وبها قاعدة عجلات بطول 3.01 مم، وتم إعادة تموضع المحور الأمامي لتقليل البروز الأمامي .

وحصل هيكل تانك 300 هوك تريل ذو الإطار السلمي على محور أمامي صلب جديد بأنابيب يبلغ قطرها 8 سم، إلى جانب أذرع تحكم معززة ووصلة بانهارد معدنية ببطانات قوية لتثبيت المحور جانبياً، وبها وصلات توجيه صلبة ونسبة تخفيض نهائية أكبر لتعزيز قدرات السيارة على تجاوز العوائق والتسلق.

تانك 300 هوك تريل الجديدة

تأتي سيارة تانك 300 هوك تريل بنظام توجيه كهروهيدروليكي ونظام لاختيار أوضاع التضاريس، بالإضافة إلى نظام إلكتروني شبه نشط لفصل مانع الانقلاب، يسمح بحركة للعجلات تتجاوز 50 سم، وتستطيع خوض المياه بعمق يصل إلى 85 سم، كما يستطيع هيكلها استيعاب إطارات بقياس يصل إلى 40 بوصه .

ويوجد بـ سيارة تانك 300 هوك تريل صداد أمامي وخلفي بتصميم جديد، وبها فتحة سحب هواء مرتفعة، وبها رسومات وشعارات خاصة على الهيكل، وبها نظام رؤية ليلية سلبي ضمن التجهيزات الاختيارية، وبها خيمة للسقف، وثلاجة، ومصابيح LED إضافية.

تانك 300 هوك تريل الجديدة

وحصلت سيارة تانك 300 هوك تريل على شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها شاشة وسطية مستقلة مقاس 15.6 بوصه بدقة 2.5K، تعمل بنظام كوفي أو إس 3، مع دعم كوفي جي بي تي للمساعد الصوتي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أنظمة الربط كوفي إير هاي كار وآيكوا.

محرك تانك 300 هوك تريل

تحصل سيارة تانك 300 هوك تريل علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 228 حصان، وعزم دوران 400 تيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها أقفال تفاضلية أمامية ووسطية وخلفية، بالإضافة إلى علبة تحويل بسرعتين.