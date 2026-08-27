من ليبيا إلى غزة والسودان | محمد موسى يرصد أخطر الملفات المحيطة بمصر

قال الإعلامي محمد موسى إن مصر تتحرك في محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتشابكًا غير مسبوق بين الأزمات، وهو ما يجعل القاهرة معنية بشكل مباشر بما يجري من حولها، خاصة أن التطورات الإقليمية والدولية يمكن أن تنعكس على ملفات الأمن القومي والاقتصاد والحدود والمصالح المصرية.



وأوضح موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن التحديات الخارجية تتزامن مع مجموعة كبيرة من الملفات الداخلية التي تحتاج إلى قراءة هادئة وواقعية، وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والصناعة والأسعار وتحسين حياة المواطنين وتطوير الخدمات، إلى جانب الإصلاح السياسي ودور مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب قدرًا كبيرًا من الصراحة والوضوح بعيدًا عن المبالغة أو التقليل من حجم التحديات.

وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي يضعها أمام أزمات وتطورات متزامنة على حدودها المختلفة، ففي الغرب تظل الأوضاع في ليبيا أحد الملفات المهمة، بينما تفرض التطورات في غزة والكيان الإسرائيلي تحديات على الجبهة الشرقية، في حين يمثل استمرار الأزمة السودانية في الجنوب مصدرًا آخر للتحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري.



ولفت محمد موسى إلى أن البحر المتوسط بدوره يحمل مجموعة من الملفات المهمة، خاصة ما يتعلق بالطاقة والثروات والحدود البحرية والتنافس الإقليمي، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد المحيط بمصر، ويجعل الحفاظ على المصالح الوطنية والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية أمرًا يحتاج إلى رؤية متوازنة وحسابات دقيقة.



وأكد موسى أن مصر في الوقت نفسه تعمل على الحفاظ على توازن علاقاتها الدولية، وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي، لافتًا إلى أهمية الدور المصري في عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والسودان وليبيا وأمن البحر الأحمر، بما يعكس تشابك الأمن القومي المصري مع محيطه الإقليمي وضرورة التعامل مع هذه الملفات برؤية شاملة.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1055157067093491/