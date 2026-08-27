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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شلل السكك الحديدية.. تعطل القطارات في فرنسا بسبب الأحوال الجوية

القطارات في فرنسا
القطارات في فرنسا
القسم الخارجي

تعطلت خدمة قطارات شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF) بشكل كبير في منطقة إيل دو فرانس مساء الخميس.

أفادت الشركة بوجود عدة عوائق على خطوط السكك الحديدية نتيجة لسوء الأحوال الجوية في المنطقة، وفقا لما أوردته صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

استمرت العواصف العنيفة في ضرب المنطقة، التي أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (Météo-France) تحذيراً برتقالياً بشأن الأحوال الجوية، مما أدى إلى سقوط العديد من الأشجار على شبكة السكك الحديدية. 

من المتوقع حدوث تأخيرات تتراوح بين 30 دقيقة وساعة و40 دقيقة، خاصة بالنسبة لقطارات Intercités العاملة في المنطقة الواقعة بين باريس-أوسترليتز وجوفيسي، حيث سقطت الأشجار والصفائح المعدنية على خطوط الكهرباء.

وصرحت شركة السكك الحديدية الفرنسية أنها تعمل فرق إدارة شبكة السكك الحديدية حالياً على إزالة العوائق وفحص البنية التحتية لإجراء تقييم أولي، موضحة أنها تتوقع استئناف الخدمة بحلول منتصف المساء". 

تسير القطارات على خط الجنوب الشرقي فائق السرعة المتجهة إلى محطة ليون بسرعة منخفضة أثناء أعمال الصيانة وقد سُمح للقطارات المغادرة من محطة ليون التي توقفت باستئناف الخدمة.

شلل السكك الحديدية تعطل القطارات في فرنسا الأحوال الجوية شركة السكك الحديدية الفرنسية

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