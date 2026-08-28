محافظة الوادي الجديد: ضبط 5.6 طن قمح محلي مخالف لقواعد التداول| صور

أعلنت محافظة الوادي الجديد ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ5 أطنان و600 كيلوجرام من القمح المحلي، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لتداول ونقل القمح المحلي، وذلك بطريق تنيدة–منفلوط، خلال حملة رقابية بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ورئاسة مركز ومدينة بلاط وإدارة التحصيل.

وأوضحت المحافظة أن الضبط جاء من خلال إدارة تموين بلاط بقيادة مسعد علي مدير الاداره ، بالتنسيق مع مسئولي التحصيل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بقيادة الأستاذ عبد الموجود محمد، حيث تم إيقاف السيارة والتحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد مسعد علي أن المضبوطات شملت 25 شيكارة قمح زنة 80 كيلوجرامًا للشيكارة، بإجمالي 2000 كيلوجرام، بالإضافة إلى 120 شيكارة زنة 30 كيلوجرامًا للشيكارة، بإجمالي 3600 كيلوجرام، ليصل إجمالي الكمية المضبوطة إلى 5600 كيلوجرام.

من جانبها أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، استمرار الحملات الرقابية على الطرق ومنافذ ومواقع تداول الأقماح، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات النقل والتداول، ومنع أي مخالفات تؤثر على منظومة القمح المحلي.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإثبات أقوال القائمين عليها، مع العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتشديد الرقابة على حركة تداول السلع الاستراتيجية، وضبط المخالفات التموينية، والحفاظ على انتظام منظومة تداول القمح المحلي، بالتعاون بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.