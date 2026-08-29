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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر المصطافين: أمواج البحر تصل لـ4.5 متر.. والرياح مستمرة حتى الإثنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

حذرت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، المصطافين ورواد الشواطئ من اضطراب حالة البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع نشاط الرياح الشمالية الغربية على عدد من المناطق الساحلية.

وقالت منار غانم في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر، إن نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر، خاصة على سواحل مطروح والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، موضحة أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى 4.5 متر في بعض المناطق.

وأضافت أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، مع استمرار حالة اضطراب البحر حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين 31 أغسطس.

وأكدت منار غانم ضرورة توخي المصطافين الحذر والالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ والجهات المختصة، خاصة مع ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية.

وشددت على ضرورة تجنب النزول إلى البحر في حالة رفع الرايات التحذيرية أو صدور تعليمات بمنع السباحة، حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين.

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