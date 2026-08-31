شراكة مؤسسية لتعزيز جهود الهلال الأحمر في مواجهة الأزمات والكوارث.. تفاصيل

تقدم مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري خلال اجتماعه الدورى ، بالشكر والتقدير للبنك الأهلي المصري، وذلك تقديرًا لدعمه المتواصل لجهود الهلال الأحمر المصري في مجالات الإغاثة والاستجابة الإنسانية والطوارئ، ودوره الفاعل في مساندة المتضررين من الأزمات والكوارث.

وأكد مجلس الإدارة أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تمثل نموذجًا متميزًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي في دعم العمل الإنساني والتنمية المجتمعية وتعزيز قدرات الاستجابة فى حالات الأزمات والكوارث.

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة المؤسسية بين الهلال الأحمر المصري والبنك الأهلي المصري، والتي تعززت من خلال بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دعم العمل الإنسانى، إلى جانب المساهمة في القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري شارك في دعم مبادرة «من المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية.. سنبقى سندًا»، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والهلال الأحمر المصري، حيث ساهم في تجهيز مساعدات غذائية ودعم القافلة الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.