جيب جلاديتور Mojave.. وحش الدفع الرباعي بتصميم بيك أب

تأتي جيب جلاديتور Mojave ضمن طرازات العلامة الأمريكية المقدمة عالميًا والتي تنتمي إلى فئة القيادة على الطرق الوعرة، مع اعتماد تصميم البيك أب، إلى جانب منظومة دفع رباعي وباقة من التجهيزات.

محرك جيب جلاديتور Mojave

تعتمد جيب جلاديتور Mojave على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.6 لتر، وتبلغ قوته 285 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 352 نيوتن متر، وترتبط به منظومة نقل حركة يدوية مكونة من 6 سرعات.

جيب جلاديتور Mojave

وتحصل البيك أب على نظام دفع رباعي 4WD ، كما تأتي بخزان وقود تبلغ سعته 83 لترًا، وتستطيع جيب جلاديتور Mojave سحب أحمال تصل إلى 1,814 كجم، بينما تبلغ الحمولة التي يمكن وضعها على السيارة نحو 453 كجم.

جيب جلاديتور Mojave

أبعاد جيب جلاديتور Mojave

تنتمي جلاديتور Mojave إلى فئة البيك أب متوسطة الحجم، ويبلغ طولها 5,537 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,874 مم وارتفاعها إلى 1,905 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,488 مم، في حين يبلغ وزن السيارة من دون ركاب نحو 2,260 كجم.

جيب جلاديتور Mojave

تجهيزات جيب جلاديتور Mojave

تضم السيارة جيب جلاديتور Mojave مجموعة من أنظمة الحماية والتحكم الإلكترونية، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في قوة الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تتوفر كاميرات خارجية ووسائد هوائية للحماية ضمن التجهيزات المخصصة للركاب.

جيب جلاديتور Mojave

وتحصل المقصورة على مقود بتصميم جلدي ومتعدد الوظائف، وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم البلوتوث وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، وتأتي جلاديتور Mojave بشاشة للعدادات بقياس 7 بوصات، إلى جانب نظام صوت يتكون من 8 سماعات، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي.