فرنسا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام المقبلة

أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من أراضيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال بارو، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «الشعب الإيراني، هذا الشعب العظيم، هو الضحية الرئيسية لهذه الفترة من التوتر الشديد في الشرق الأوسط».

وأشار إلى أنه «ولأن فرنسا تقف إلى جانب الشعب الإيراني، من خلال دعم فنانيه وعلمائه وباحثيه، تعرض دبلوماسيان فرنسيان لاعتداء فاضح ومتعمد في 19 يوليو الماضي».

وأضاف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي: «كنت قد أعلنت أن هذا العمل غير المقبول ستكون له عواقب. وقد تم تنفيذ ذلك، إذ سيتم طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين من فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة».