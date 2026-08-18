قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟
حتى إشعار آخر.. الامارات تعلن وقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران
الخارجية : إنهاء أزمة البحارين المصريين في بندر عباس الإيراني ووصولهما أرض الوطن الأربعاء
الدفاع الإماراتية: صاروخان باليستيان قادمان من إيران استهدفا حركة الملاحة البحرية
وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بشأن أكاديمية مهارات المستقبل
فرنسا تستدعي السفير الإيراني وتعلن اثنين من موظفي السفارة شخصين غير مرغوب فيهما
العم وراء الواقعة.. طفلة في السابعة تكشف مأساة داخل الأسرة
مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصريين في إيران
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| تحذير من الأدوية دون اختبار حساسية وخطة لحماية شواطئ الإسكندرية.. وشروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية

أخبار التوك شو| تحذير من الأدوية دون اختبار حساسية وخطة لحماية شواطئ الإسكندرية.. وشروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية
أخبار التوك شو| تحذير من الأدوية دون اختبار حساسية وخطة لحماية شواطئ الإسكندرية.. وشروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية
شيماء جمال

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حقنة أنهت حياتها.. جمال شعبان يحذر من الأدوية دون اختبار حساسية

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تناول الأدوية دون إشراف طبي، مشيرًا إلى أن فتاة في المنوفية فقدت حياتها بعد تناولها مضادًا حيويًا دون إشراف طبي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك حقنًا تحتاج إلى إجراء اختبار حساسية قبل إعطائها للمريض، حتى لا ينتج عنها الإصابة بحساسية أو مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: فروع الجامعات الأجنبية في مصر تخضع لقانون خاص بها

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فروع الجامعات الأجنبية تخضع لقانون خاص بها ومطبق منذ السابق، موضحًا أن قواعد القبول بالكليات التابعة لهذه الفروع، ومنها كليات الطب، تخضع لمعايير خاصة بالجامعة الأم التي أنشأت الفرع، وفقًا لقانون إنشائها.

المتهم في قضية الشرف بسوهاج
المتهم في قضية الشرف بسوهاج

محامي أسرة متهم في قضية الشرف بسوهاج: المجني عليه لم يبتز المتهم ولا صحة لامتلاكه مقاطع مصورة

أكد أحمد زكي الزيادي، المحامي الموكل من جانب أسرة المتهم في قضية الشرف بمحافظة سوهاج، أن الزوجة اعترفت لزوجها بتفاصيل الواقعة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء وجوده في ليبيا.

وقال أحمد زكي الزيادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن المجني عليه لم يقم بابتزاز المتهم، نافيًا ما يتم تداوله بشأن امتلاكه مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

الحج
الحج

مرافق لمن هم فوق الـ 75 عاما.. شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية| تعرف عليه

أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2027 بدأ من اليوم وحتى 31 أغسطس الجاري، مع إمكانية تقديم أفراد الأسرة معًا في طلب واحد، بما يتيح لهم التقدم ضمن استمارة موحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المتقدم ليس ملزمًا بالتقديم من المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن بإمكانه تقديم طلبه من أي محافظة.

وشدد على ضرورة توافر عدد من الشروط الأساسية في المتقدم، يأتي في مقدمتها أن يكون «كامل الأهلية لأداء مناسك الحج»، إلى جانب اشتراط أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم لأداء الحج عن 21 عامًا.

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: موكلتي قررت عدم الظهور مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد محمد شمس، محامي دان أدام، زوجة الكابتن حسام حسن، أن موكلته اتخذت قرارًا بعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

وقال محمد شمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”،  أنه لا توجد أي مشكلات أو خلافات سابقة بين دان أدام وزوجة الكابتن حسام حسن الأولى، مشددًا على أن العلاقة بين الطرفين لم تشهد أزمات سابقة.

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

من فقدان البصر إلى العودة للحياة.. صبري عبد المنعم يروي رحلة مرضه

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن أنه مر بظروف صحية صعبة منذ الصغر وفي مرحلة الطفولة، موضحًا أنه يتعامل مع المرض على أنه هدية من الله له.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه في مرحلة الطفولة، وتحديدًا عندما كان في عمر عام ونصف، أصيب بمشكلات صحية وفقد على إثرها البصر.

خبير أمن سيبراني: الدارك ويب لم يعد ملاذًا آمنًا للمجرمين

أكد الدكتور محمد محسن رمضان، المستشار في الأمن السيبراني، أن استخدام الدارك ويب جرائم أو معاملات غير قانونية لا يعني الإفلات من الملاحقة، موضحًا أن العمليات المعقدة عبر هذه المنصات قد تتطلب مهارات تقنية متقدمة أو مساعدة من أطراف أخرى.

وقال خلال حواره ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن اعتقاد المجرمين بأن العملات الرقمية توفر لهم إخفاءً كاملًا لهوياتهم غير صحيح، حيث تترك معاملات البلوك تشين سجلات يمكن تحليلها وتتبعها.

9 كيلومترات شواطئ جديدة.. الهيئة المصرية العامة تكشف خطة موسعة لحماية ساحل الإسكندرية

أكد المهندس محمد غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن مشروعًا جديدًا يستهدف تطوير واستعادة شريط ساحلي بطول 9 كيلومترات بالإسكندرية، من المنتزه حتى الشاطبي، على أن يصل عرض الشاطئ إلى نحو 50 مترًا.

وقال محمد غطاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم"، عبر فضائية “الحياة”، أن المشروع يأتي في إطار مواجهة النحر وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب إزالة أي تعديات تعوق وصول المواطنين إلى البحر.

التوك شو جمال شعبان الأدوية الجامعات الأجنبية قضية الشرف الحج زوجة حسام حسن حسام حسن دان الدارك ويب شواطئ الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود التراجع.. وهذه قيمة عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

سيارة

الصور الأولى للسيارة الجديدة في مصر قبل إطلاق علامة iCAUR

Fairphone 6+

فيرفون تطلق هاتفها المعياري Fairphone 6+ في السوق الأمريكية بسعر 649 دولارا

كاميرات السيارات الخلفية

كاميرات الرجوع للخلف تتسبب في استدعاء 21 مليون سيارة

بالصور

دواء لالتهاب المفاصل يساعد في علاج الثعلبة.. نتائج واعدة خلال 6 أشهر

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

غياب يسرا ودرة عن العرض الخاص لفيلم "الست لما".. صور

الست لما
الست لما
الست لما

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد