أخبار التوك شو| تحذير من الأدوية دون اختبار حساسية وخطة لحماية شواطئ الإسكندرية.. وشروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حقنة أنهت حياتها.. جمال شعبان يحذر من الأدوية دون اختبار حساسية

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تناول الأدوية دون إشراف طبي، مشيرًا إلى أن فتاة في المنوفية فقدت حياتها بعد تناولها مضادًا حيويًا دون إشراف طبي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك حقنًا تحتاج إلى إجراء اختبار حساسية قبل إعطائها للمريض، حتى لا ينتج عنها الإصابة بحساسية أو مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: فروع الجامعات الأجنبية في مصر تخضع لقانون خاص بها

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فروع الجامعات الأجنبية تخضع لقانون خاص بها ومطبق منذ السابق، موضحًا أن قواعد القبول بالكليات التابعة لهذه الفروع، ومنها كليات الطب، تخضع لمعايير خاصة بالجامعة الأم التي أنشأت الفرع، وفقًا لقانون إنشائها.

المتهم في قضية الشرف بسوهاج

محامي أسرة متهم في قضية الشرف بسوهاج: المجني عليه لم يبتز المتهم ولا صحة لامتلاكه مقاطع مصورة

أكد أحمد زكي الزيادي، المحامي الموكل من جانب أسرة المتهم في قضية الشرف بمحافظة سوهاج، أن الزوجة اعترفت لزوجها بتفاصيل الواقعة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء وجوده في ليبيا.

وقال أحمد زكي الزيادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن المجني عليه لم يقم بابتزاز المتهم، نافيًا ما يتم تداوله بشأن امتلاكه مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

الحج

مرافق لمن هم فوق الـ 75 عاما.. شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية| تعرف عليه

أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2027 بدأ من اليوم وحتى 31 أغسطس الجاري، مع إمكانية تقديم أفراد الأسرة معًا في طلب واحد، بما يتيح لهم التقدم ضمن استمارة موحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المتقدم ليس ملزمًا بالتقديم من المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن بإمكانه تقديم طلبه من أي محافظة.

وشدد على ضرورة توافر عدد من الشروط الأساسية في المتقدم، يأتي في مقدمتها أن يكون «كامل الأهلية لأداء مناسك الحج»، إلى جانب اشتراط أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم لأداء الحج عن 21 عامًا.

محامي دان آدم زوجة حسام حسن: موكلتي قررت عدم الظهور مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد محمد شمس، محامي دان أدام، زوجة الكابتن حسام حسن، أن موكلته اتخذت قرارًا بعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

وقال محمد شمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه لا توجد أي مشكلات أو خلافات سابقة بين دان أدام وزوجة الكابتن حسام حسن الأولى، مشددًا على أن العلاقة بين الطرفين لم تشهد أزمات سابقة.

صبري عبد المنعم

من فقدان البصر إلى العودة للحياة.. صبري عبد المنعم يروي رحلة مرضه

كشف الفنان صبري عبد المنعم عن أنه مر بظروف صحية صعبة منذ الصغر وفي مرحلة الطفولة، موضحًا أنه يتعامل مع المرض على أنه هدية من الله له.

وأضاف الفنان صبري عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه في مرحلة الطفولة، وتحديدًا عندما كان في عمر عام ونصف، أصيب بمشكلات صحية وفقد على إثرها البصر.

خبير أمن سيبراني: الدارك ويب لم يعد ملاذًا آمنًا للمجرمين

أكد الدكتور محمد محسن رمضان، المستشار في الأمن السيبراني، أن استخدام الدارك ويب جرائم أو معاملات غير قانونية لا يعني الإفلات من الملاحقة، موضحًا أن العمليات المعقدة عبر هذه المنصات قد تتطلب مهارات تقنية متقدمة أو مساعدة من أطراف أخرى.

وقال خلال حواره ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن اعتقاد المجرمين بأن العملات الرقمية توفر لهم إخفاءً كاملًا لهوياتهم غير صحيح، حيث تترك معاملات البلوك تشين سجلات يمكن تحليلها وتتبعها.

9 كيلومترات شواطئ جديدة.. الهيئة المصرية العامة تكشف خطة موسعة لحماية ساحل الإسكندرية

أكد المهندس محمد غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن مشروعًا جديدًا يستهدف تطوير واستعادة شريط ساحلي بطول 9 كيلومترات بالإسكندرية، من المنتزه حتى الشاطبي، على أن يصل عرض الشاطئ إلى نحو 50 مترًا.

وقال محمد غطاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم"، عبر فضائية “الحياة”، أن المشروع يأتي في إطار مواجهة النحر وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب إزالة أي تعديات تعوق وصول المواطنين إلى البحر.