محامي دان آدم زوجة حسام حسن: موكلتي قررت عدم الظهور مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد محمد شمس، محامي دان أدام، زوجة الكابتن حسام حسن، أن موكلته اتخذت قرارًا بعدم الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

وقال محمد شمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه لا توجد أي مشكلات أو خلافات سابقة بين دان أدام وزوجة الكابتن حسام حسن الأولى، مشددًا على أن العلاقة بين الطرفين لم تشهد أزمات سابقة.



وتابع أن حسام حسن أقدم على تطليق زوجته الأولى شفهيًا خلال وقوع المشاجرة، على أن يتم استكمال الإجراءات الرسمية عقب عودته.

قرارات الكابتن حسام حسن

وشدد محامي دان أدام على أن قرارات حسام حسن لا تخضع لتأثير أي شخص، مؤكدًا: «لا أحد يستطيع التأثير على قرارات الكابتن حسام حسن، حتى زوجته الثانية».

