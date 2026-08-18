محامي أسرة متهم في قضية الشرف بسوهاج: المجني عليه لم يبتز المتهم ولا صحة لامتلاكه مقاطع مصورة

أكد أحمد زكي الزيادي، المحامي الموكل من جانب أسرة المتهم في قضية الشرف بمحافظة سوهاج، أن الزوجة اعترفت لزوجها بتفاصيل الواقعة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء وجوده في ليبيا.

وقال أحمد زكي الزيادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن المجني عليه لم يقم بابتزاز المتهم، نافيًا ما يتم تداوله بشأن امتلاكه مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

تتطور الأحداث بصورة انتهت بمقتل ثلاثة أشخاص

وتابع المحامي الموكل من جانب أسرة المتهم في قضية الشرف بمحافظة سوهاج، أن المتهم ذكر خلال التحقيقات أن الشاب أجرى اتصالًا به ووجه إليه تهديدات، وهو ما تسبب في دخوله في حالة من الغضب، قبل أن يعود إلى مصر وتتطور الأحداث بصورة انتهت بمقتل ثلاثة أشخاص.