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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مرافق لمن هم فوق الـ 75 عاما.. شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية| تعرف عليها

الحج
الحج
هاني حسين

أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2027 بدأ من اليوم وحتى 31 أغسطس الجاري، مع إمكانية تقديم أفراد الأسرة معًا في طلب واحد، بما يتيح لهم التقدم ضمن استمارة موحدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المتقدم ليس ملزمًا بالتقديم من المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن بإمكانه تقديم طلبه من أي محافظة.

وشدد على ضرورة توافر عدد من الشروط الأساسية في المتقدم، يأتي في مقدمتها أن يكون «كامل الأهلية لأداء مناسك الحج»، إلى جانب اشتراط أن يكون مصري الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم لأداء الحج عن 21 عامًا.

وأوضح أن المتقدمين الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا يتعين عليهم وجود مرافق معهم، وذلك في إطار الإجراءات المنظمة لموسم الحج ومراعاة احتياجات كبار السن خلال أداء المناسك.

ولفت إلى أن هناك فئات لا يُسمح لها بأداء الحج، نظرًا للمخاطر الصحية التي قد تواجهها خلال أداء المناسك، وتشمل هذه الفئات «أصحاب السمنة المفرطة، والحالات المتأخرة من مرضى السرطان، ومرضى الفشل الكلوي الذين تستلزم حالتهم الخضوع بصورة منتظمة لجلسات الغسيل الكلوي، والمصابين بتليف الرئة وبعض الأمراض المزمنة».
 

الحج التضامن التضامن الاجتماعي مناسج الحج فريضة الحج

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