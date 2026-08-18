التعليم: 98 ألف فصل جديد لمواجهة الكثافات.. ولا زيادة في مصروفات المدارس الخاصة

أكد شادي زلطة، المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك جهود متواصلة من الوزارة للحد من كثافات الفصول، حيث نجحت خلال العام الدراسي الماضي في إضافة نحو 98 ألف فصل جديد عبر استغلال المساحات المتاحة داخل المدارس.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن المستهدف ألا يزيد عدد الطلاب بالفصل على 50 طالبًا، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالكثافات المقررة.

وتابع أنه لا توجد حتى الآن قرارات بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشددًا على تطبيق أي نسب يتم اعتمادها ومحاسبة المدارس المخالفة.

استمرار تدريب المعلمين

وأشار إلى إتاحة المناهج الدراسية عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب استمرار تدريب المعلمين تمهيدًا لتطبيق نظام البكالوريا المصرية.