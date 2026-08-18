9 كيلومترات شواطئ جديدة.. الهيئة المصرية العامة تكشف خطة موسعة لحماية ساحل الإسكندرية

أكد المهندس محمد غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، إن مشروعًا جديدًا يستهدف تطوير واستعادة شريط ساحلي بطول 9 كيلومترات بالإسكندرية، من المنتزه حتى الشاطبي، على أن يصل عرض الشاطئ إلى نحو 50 مترًا.

وقال محمد غطاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم"، عبر فضائية “الحياة”، أن المشروع يأتي في إطار مواجهة النحر وارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرات التغيرات المناخية، إلى جانب إزالة أي تعديات تعوق وصول المواطنين إلى البحر.

الاستثمارات الساحلية

وتابع رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن الدولة ترفض احتكار الشواطئ، مشددًا على أن الشواطئ ملكية عامة وحق للمواطنين، مع تنظيم الاستثمارات الساحلية بما يحافظ على هذا الحق.