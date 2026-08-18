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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن سيبراني: الدارك ويب لم يعد ملاذًا آمنًا للمجرمين

الدارك ويب
الدارك ويب
محمود محسن

أكد الدكتور محمد محسن رمضان، المستشار في الأمن السيبراني، أن استخدام الدارك ويب جرائم أو معاملات غير قانونية لا يعني الإفلات من الملاحقة، موضحًا أن العمليات المعقدة عبر هذه المنصات قد تتطلب مهارات تقنية متقدمة أو مساعدة من أطراف أخرى.

وقال خلال حواره ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن اعتقاد المجرمين بأن العملات الرقمية توفر لهم إخفاءً كاملًا لهوياتهم غير صحيح، حيث تترك معاملات البلوك تشين سجلات يمكن تحليلها وتتبعها.

وتابع أن تطور تقنيات الأدلة الجنائية الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون الدولي، عزز قدرة الجهات المختصة على كشف الأنشطة المشبوهة والوصول إلى المتورطين.

وسائل الحماية 

وأشار إلى أن الفضاء السيبراني أصبح ساحة رئيسية للجرائم والصراعات الحديثة، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لوسائل الحماية والتتبع الرقمي.

الدكتور محمد محسن رمضان الأمن السيبراني الإنترنت المظلم جرائم المنصات

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