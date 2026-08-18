حقنة أنهت حياتها.. جمال شعبان يحذر من الأدوية دون اختبار حساسية

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تناول الأدوية دون إشراف طبي، مشيرًا إلى أن فتاة في المنوفية فقدت حياتها بعد تناولها مضادًا حيويًا دون إشراف طبي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك حقنًا تحتاج إلى إجراء اختبار حساسية قبل إعطائها للمريض، حتى لا ينتج عنها الإصابة بحساسية أو مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

ولفت إلى أن فتاة المنوفية حصلت على الحقنة دون إجراء اختبار حساسية ودون إشراف طبي، وبعد تلقيها الحقنة تعرضت لمشكلات صحية، ولم تكن هناك سرعة كافية في إسعافها، ما أدى إلى وفاتها.

وأشار إلى أنه يحذر طوال الوقت من الحصول على الأدوية دون استشارة طبيب، لأن هذا الأمر قد يكلف الشخص حياته، مؤكدًا أن تناول المضادات الحيوية دون إشراف طبي من الأمور الخطيرة التي يجب تجنبها.