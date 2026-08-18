مش آمنة زي ما فاكرين وبتسبب السرطان.. جمال شعبان يكشف مخاطر السجائر الإلكترونية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السجائر الإلكترونية تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة، داعيًا الجميع إلى التوقف عن التدخين بجميع أنواعه، بما في ذلك السجائر الإلكترونية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن البعض يعتقد أن السجائر الإلكترونية أقل خطورة من السجائر التقليدية، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وأن التدخين بجميع أنواعه يمثل خطرًا على صحة المواطنين.

السرطان

ولفت إلى أن مستخدمي السجائر الإلكترونية قد يكونون عرضة للإصابة بمشكلات صحية خطيرة منها السرطان، موضحًا أنه رغم انخفاض نسبة النيكوتين في بعض أنواعها مقارنة بالسجائر التقليدية، فإنها لا تخلو من الأضرار الصحية.

وأشار إلى أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد قد تسبب أضرارًا للرئة ومشكلات صحية، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى النصائح الطبية السليمة والابتعاد عن التدخين للحفاظ على الصحة.