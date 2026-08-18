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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالم أزهري: الشريعة الإسلامية ألزمت الأب بالنفقة على أبنائه

الدكتور إبراهيم رضا
الدكتور إبراهيم رضا
محمود زيدان

أكد الدكتور إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، أن الهدف من القانون ليس التعسف أو الإضرار بالآباء، وإنما تحقيق مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية ألزمت الأب بالنفقة على أبنائه، وأن إنفاق الأم من باب الفضل وليس من باب الفريضة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» أن من أبرز الإشكاليات في المجتمع أن بعض الآباء، بعد الانفصال، يتركون مسؤولية رعاية الأبناء بالكامل على عاتق الأم، وكأنهم لم تعد لهم علاقة بأبنائهم، مؤكدًا أن الزواج يتطلب القدرة على تحمل أعبائه ونفقاته.

وأشار إلى أن الزواج في الشريعة الإسلامية تتغير أحكامه وفقًا لحال الشخص وقدرته، وأن من لا يملك القدرة المالية على فتح بيت وتحمل مسؤولياته لا يجوز له الإقدام على الزواج بما يترتب عليه من ضرر.

وشدد على أهمية تدخل الدولة لتحقيق المصلحة العليا للأطفال وضمان حصولهم على الرعاية والنفقة التي تكفل لهم حياة كريمة، موضحًا أن من يمرون بحالات عجز أو تعثر مالي يمثلون حالات استثنائية، ولا ينبغي بناء القاعدة العامة على حالات فردية.

وأضاف أن أموال الزكاة يمكن أن تسهم، وفق الضوابط الشرعية، في مساعدة المتعثرين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، بما يضمن توفير الرعاية والنفقة اللازمة لأبنائهم.

وأكد ضرورة وضع قواعد عامة تحقق إحقاق الحق وتحافظ على مصالح الأسرة والأبناء، مع مراعاة الحالات الاستثنائية وعدم اعتبارها قاعدة تنطبق على الجميع.

الدكتور إبراهيم رضا عالم أزهري أخبار وتقارير النفقة الإعلامية بسمة وهبة

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