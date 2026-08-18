معيط: استقرار المنطقة عامل حاسم لدعم الاقتصاد وتسريع الإصلاحات

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن استمرار التوترات والأزمات الجيوسياسية في المنطقة يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تداعياتها قد تمتد إلى أسعار الطاقة، بما يزيد من الضغوط على معدلات التضخم.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الظروف الإقليمية الحالية تجعل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية أكثر صعوبة، في ظل تأثير الصراعات المستمرة على قدرة الحكومات على المضي قدمًا في خططها الاقتصادية وفق الجداول الزمنية الموضوعة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أشار معيط إلى أن توفير بيئة أكثر استقرارًا يمثل عنصرًا أساسيًا لزيادة فرص نجاح البرنامج، موضحًا أن تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة سيسهم في تهيئة ظروف أفضل لتنفيذ الطروحات وجذب مزيد من الاهتمام والاستثمارات.

كفاءة أكبر

وأشار إلى أن استعادة قدر أكبر من الاستقرار الإقليمي من شأنها أن تمنح الاقتصاد المصري مساحة أوسع لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق مستهدفات الخطط الاقتصادية بكفاءة أكبر.