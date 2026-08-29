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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تضع اللمسات الأخيرة على تحديث Windows 11 26H2 تمهيداً لإطلاقه الرسمي

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عن توفير الإصدار القادم من نظام تشغيلها "Windows 11 version 26H2" لمختبري قناة معاينة الإصدار (Release Preview Channel) ضمن برنامج "Windows Insider"، في إشارة واضحة إلى اكتمال تطوير التحديث ودخوله المرحلة التجريبية النهائية قبل بدء الطرح العام لعموم المستخدمين، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Windows Central التقني المتخصص.
 

طبيعة التحديث وحزمة التمكين السريعة eKB

أوضح التقرير، أن إصدار Windows 11 26H2 يتطابق في نطاقه العام مع إصدار 25H2 السابق، حيث يستند إلى المنصة الأساسية وفرع الصيانة ذاته الذي بُني عليه أيضاً إصدار 24H2. 

وأكد أن التحديث الجديد لا يمثل ترقية جذرية لنواة نظام التشغيل، بل يشترك مع الإصدارات السابقة في حزمة الميزات الأساسية والتحديثات الأمنية، ويتم تثبيته بسلاسة عبر "حزمة تمكين" (Enablement Package - eKB) تتطلب إعادة تشغيل الجهاز مرة واحدة فقط في غضون ثوانٍ معدودة دون الحاجة لعمليات تثبيت مطولة أو مواجهة مشاكل في توافق البرمجيات وبرامج تشغيل العتاد.

تجديد دورة الدعم الفني للمستهلكين والشركات

أشار التقرير إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق إصدار 26H2 يتمثل في إعادة ضبط وتجديد الجدول الزمني للدعم الفني الرسمي لنظام ويندوز 11؛ حيث يمنح هذا التحديث دورة دعم أمني وتقني جديدة تمتد إلى 24 شهراً للمستخدمين العاديين وإصدارات Home وPro، بينما يمنح عملاء قطاع الأعمال والمؤسسات التجارية والتعليمية دورة دعم ممتدة تصل إلى 36 شهراً، مما يوفر بيئة تشغيلية مستقرة للشركات دون القلق من توقف التحديثات الأمنية والتصحيحات الدورية للثغرات.
 

الميزات المشتركة وتحسينات قائمة ابدأ وشريط البحث

وأوضح تقرير موقع Windows Central أن إصدار 26H2 يتطابق حالياً في مستوى الميزات مع إصدار 25H2؛ حيث يتضمن حزمة تحسينات "Windows K2" التي تتيح خيارات تخصيص أوسع لقائمة ابدأ (Start Menu)، ولوحة بحث ويندوز المحدثة (Windows Search)، مع إمكانية وصول بعض الميزات والتحسينات الجديدة حصرياً للإصدار الأحدث لاحقاً قبل تعميمها على بقية الإصدارات المدعومة.

الجدول الزمني وموعد الطرح العام لجميع الأجهزة

وذكرت مصادر تقنية أن وصول التحديث إلى قناة Release Preview يعني أن ملفات النظام باتت جاهزة للإنتاج والاستخدام الفعلي وتخضع للفحص النهائي؛ للتأكد من خلوها من الأخطاء المفاجئة قبل الإطلاق الواسع.

وتوقعت أن تبدأ مايكروسوفت في إتاحة التحديث لعموم أجهزة الكمبيوتر تدريجياً عبر أداة "Windows Update" بين أواخر شهر سبتمبر وشهر أكتوبر 2026، ليحصل المستخدمون على ترقية سريعة ومستقرة تماماً.

Microsoft مايكروسوفت Windows 11 version 26H2 Windows Insider

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