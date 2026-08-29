مايكروسوفت تفرض إعادة تشغيل إجبارية لحواسيب ويندوز 11 في تحديثات الشهرين القادمين

كشفت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عن تغييرات تقنية وشيكة في آلية تحديثات نظام التشغيل "ويندوز 11" (Windows 11) سيبدأ تطبيقها في غضون 10 أيام مع تحديثات شهر سبتمبر وتستمر خلال شهر أكتوبر، حيث ستفرض على الأجهزة إجراء عملية إعادة تشغيل إجبارية لتثبيت التحديثات الأمنية حتى على الحواسيب التي تدعم ميزة التحديث الساخن "Hotpatch" الخالية من إعادة التشغيل، وفقاً لما أورده تقرير نشره الكاتب زاك دوفمان عبر مجلة Forbes الأمريكية.

تعطيل ميزة Hotpatch مؤقتاً وفرض إعادة التشغيل الإجباري

أوضح التقرير أن مايكروسوفت كانت قد روجت لميزة "Hotpatching" كحل جذري يتيح تثبيت التحديثات والتصحيحات الأمنية الشهرية مباشرة في الذاكرة الحية دون مقاطعة عمل المستخدم أو إجباره على إغلاق برامجه وإعادة تشغيل الحاسوب الشخصي.

إلا أن الشركة أكدت مؤخراً أن تحديثات شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 ستشهد تعطيلاً مؤقتاً لتجربة التحديث بدون إعادة تشغيل؛ نظراً لاحتواء التحديثات القادمة على تغييرات بنيوية عميقة وتصحيحات أمنية أساسية تتطلب إعادة تشغيل إجبارية للنظام بالكامل لضمان استقرار ملفات النواة وتفعيل الحماية البرمجية الجديدة.

تحذيرات تقنية من أخطاء التحديث الاختياري KB5120998

أشار المصدر إلى تحذيرات أطلقها موقع "Windows Latest" المتخصص تدعو المستخدمين لتخطي وتجنب تثبيت التحديث الاختياري لشهر أغسطس "KB5120998" المخصص لنظام ويندوز 11؛ حيث تسبب هذا التحديث في حدوث خلل واسع النطاق أدى إلى كسر تخصيصات مؤشر الفأرة، وإعادة تعيين خلفيات سطح المكتب تلقائياً لعدد كبير من المستخدمين، على الرغم من جلبه ميزات طال انتظارها مثل شريط المهام القابل للتحريك وتغيير حجم قائمة ابدأ.

كما رصد التقرير ظهور خطأ برمجي في أداة خدمة الصور ونشرها "DISM" برمز "0x800f0915" عند محاولة إصلاح صورة النظام بعد تثبيت التحديث، مؤكداً أن إلغاء تثبيت التحديث أعاد الاستقرار لكافة المتضررين.

إصلاحات شاملة لمنظومة Windows Update في 2026

اوضح تقرير مجلة Forbes أن عام 2026 يشهد مراجعة شاملة لسياسات التحديثات المزعجة في ويندوز 11 استجابة لشكاوى المستخدمين التاريخية؛ وتتضمن التحسينات القادمة إتاحة خيار إيقاف التحديثات مؤقتاً لفترات غير محددة بدلاً من مهلة 30 يوماً القصوى، وتوفير أزرار إيقاف تشغيل وإعادة تشغيل حقيقية لا تجبر المستخدم على تثبيت التحديثات عند الرغبة في إغلاق الجهاز سريعاً، إلى جانب وضع حد أقصى لعمليات إعادة التشغيل الإلزامية لا يتجاوز مرة واحدة شهرياً.

إرشادات للمستخدمين استعداداً لتحديثات الثلاثاء القادم

ذكرت المصادر أن مستخدمي الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز 11 يتعين عليهم الاستعداد لموجة التحديثات الأمنية القادمة لـ "ثلاثاء التحديثات" (Patch Tuesday) في سبتمبر، وحفظ ملفاتهم وأعمالهم بانتظام لتجنب فقدان البيانات عند تنفيذ إعادة التشغيل الإلزامية، مع توخي الحذر الشديد قبل تثبيت التحديثات التجريبية الاختيارية حتى يتم التحقق التام من استقرارها وخلوها من الأخطاء البرمجية.