مصطفى كامل: أنا أول من اكتشف بهاء سلطان وقدمته للمنتج نصر محروس

كشف مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه لم يكن هناك خلاف بينه وبين بهاء سلطان حيث رآه منذ عام 1996 مستغربًا من الشائعات التي تم تداولها.

وتابع مصطفى كامل حديثه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن بهاء سلطان لفت انتباهه منذ سماعه لأول مرة، جلس معه لمدة 6 أشهر قبل أن يقدمه للمنتج نصر محروس.

وأوضح مصطفى كامل: "بهاء سلطان ما شاء الله عليه، وحقق نجاح كبير وإنسان طيب حقيقي وليس طيب مصطنع أو دبلوماسي، ولم يتغير منذ معرفتهم قبل 30 عامًا وصوته يُدرس".