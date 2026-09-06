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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيوان ماكجريجور يكشف كواليس «The End of Oak Street»: النهاية الأصلية كانت أكثر قتامة

The End of Oak Street
The End of Oak Street
أ ش أ

كشف النجم العالمي إيوان ماكجريجور، عددًا من كواليس مشاركته في فيلم «The End of Oak Street»، المعروض حاليًا في دور العرض المصرية، متحدثًا عن شخصية جريج بلات، وعلاقته بزوجته دينيس التي تجسدها آن هاثاواي، إلى جانب مشاهد الحركة والنهاية الأصلية للفيلم.

وأوضح ماكجريجور، أنه لا يشارك كثيرًا في أفلام الحركة، وأن ما جذبه إلى الفيلم هو الجانب الإنساني وقصة العائلة التي تتصدر الأحداث، مشيرًا إلى أن جريج يمر بأزمة مهنية وشخصية ويحاول إخفاء مشكلاته عن زوجته وأبنائه، رغم استمرار الحب بينه وبين دينيس.

وأكد أن وجود شخصيات وعائلة يهتم بها الجمهور أكثر أهمية من مشاهد الديناصورات نفسها، لافتًا إلى خوضه وهاثاواي العديد من مشاهد الجري والقفز والهروب، مؤكدًا استمتاعه بتصوير المواجهات مع الديناصورات.

وكشف ماكجريجور ، أن موت جريج جاء بشكل مفاجئ، مشبهًا ذلك بموت شخصية صامويل إل. جاكسون في فيلم «Deep Blue Sea». كما أوضح أن النهاية الأصلية كانت أكثر قتامة، إذ كان سيظل جريج ميتًا، بينما تعبر دينيس وطفلاها البوابة الزمنية إلى حقبة المستوطنين الأوائل، مؤكدًا أنه وجد هذه النهاية أكثر إثارة للاهتمام، رغم سعادته بالنهاية النهائية التي أعادت شخصيته.

النجم العالمي الديناصورات أزمة مهنية

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