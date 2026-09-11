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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب مستقبل وطن يختار أحمد سليم أمينًا مساعدًا لأمانة العمل الأهلي

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مستقبل وطن اختيار أحمد سليم لتولي منصب الأمين المساعد لأمانة العمل الأهلي المركزية، وذلك في إطار حركة التغييرات التنظيمية الأخيرة التي أجراها الحزب، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتطوير هيكله التنظيمي على المستوى المركزي.

تغييرات حزب مستقبل وطن

وعقب صدور القرار، أعرب أحمد سليم عن خالص شكره وتقديره لقيادات الحزب على هذه الثقة، مؤكدًا أن التكليف الجديد يمثل مسؤولية كبيرة، وأنه سيعمل جاهدًا ليكون على قدر هذه الثقة.

وقال أحمد سليم: «الحمد لله دائمًا وأبدًا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب نادر الداجن، أمين أمانة العمل الأهلي المركزية، على ثقتهم الغالية وتكليفي بمنصب الأمين المساعد للأمانة».

تشكيلات حزب مستقبل وطن الجديدة

وأضاف: «كما أتوجه بكل الشكر والامتنان إلى جميع قيادات الحزب على دعمهم المستمر، راجيًا من الله أن أكون عند حسن الظن، وأن أُسهم مع زملائي في خدمة الوطن والمواطن، وتحقيق أهداف الحزب، ودعم الدولة المصرية، والمشاركة في بناء مستقبل أفضل».

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن البرلمان النواب مجلس النواب

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