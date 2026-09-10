«مستقبل وطن» يناقش قانون الإدارة المحلية ويطلق الصالون السياسي القانوني

عقدت أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماعًا تنظيميًا برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وبحضور النائب عمرو القطامي، الأمين المساعد للأمانة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالإدارة المحلية، إلى جانب إطلاق الصالون السياسي القانوني للأمانة.

وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، وفتح حوار سياسي وقانوني حول شكل النظام المحلي المأمول، ودور المجالس المحلية المنتخبة، إلى جانب بحث أبرز الملفات التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية والمجالس المحلية، وطرح حلول للقضايا والمشكلات التي تمس المواطنين.

«مستقبل وطن» يناقش قانون الإدارة المحلية

كما شهد الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بالمتقدمين للمنحة التي أعلنت عنها الأمانة، ومن بينها تنظيم معسكر تدريبي يستهدف تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم، والاستفادة من الطاقات والكفاءات الشابة الحاصلة على المنحة.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن على تطوير العمل التنظيمي، وتعزيز الحوار حول قضايا الإدارة المحلية، وإعداد كوادر قادرة على المشاركة الفعالة في العمل العام.