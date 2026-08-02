قرار جديد من عموتة بشأن قائمة الأهلي للموسم الجديد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن أحدث كواليس قائمة النادي الأهلي للموسم الجديد، مشيرًا إلى وجود استقرار على استمرار عمر سيد معوض، مع استمرار المشاورات بشأن مصير عدد من اللاعبين الشباب.

عموته

وقال محمود شوقي، عبر قناته على "يوتيوب"، إن المدير الفني للأهلي، الحسين عموتة، قرر الإبقاء على عمر سيد معوض ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد، بعد اقتناعه بقدرات اللاعب الفنية.

وأضاف أن عموتة حسم أيضًا قيد الثلاثي محمد عبد الله، وأحمد خالد "كباكا"، ومحمد رأفت في قائمة الفريق، ضمن خطته للاعتماد على عدد من العناصر الشابة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار شوقي إلى أن هناك مشاورات مستمرة داخل الأهلي لحسم مصير الثنائي سمير محمد وإبراهيم عادل، موضحًا أن خيار إعارتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لا يزال مطروحًا بقوة، في انتظار القرار النهائي من الجهاز الفني.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يستعد لخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وسيختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مرتقب يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة للوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل انطلاق الموسم.